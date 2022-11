Deputados evangélicos pedem tempo ao PT para mudar discurso e apoiar governo Lula

Lideranças parlamentares religiosas se encontram com dirigentes do partido para estabelecer diálogo edit

247 - O PT intensificou o contato com pastores e parlamentares evangélicos que apoiaram Jair Bolsonaro (PL) em seus quase quatro anos de governo e fizeram campanha intensa para que o presidente fosse reeleito. Ouviram deles que a porta está aberta para o diálogo e que pretendem até mesmo se encontrar com Lula (PT), informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Lideranças das igrejas bolsonaristas pediram apenas um tempo para readaptar o discurso.

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB-SP) também tem sido interlocutor preferencial de lideranças religiosas.

De acordo com alguns dirigentes do PT, o diálogo deve ser aberto inclusive com lideranças da Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo.

