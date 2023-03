Deputados protocolam pedido de CPI para investigar escândalo das joias do casal Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Os deputados federais Rogério Correia (PT-MG) e Tulio Gadelha (Rede-PE) protocolaram, nesta quarta-feira (8), um pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a entrada irregular no Brasil de joias avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro.

"A Receita Federal, ao constatar a entrada irregular no país das citadas joias compostas por um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes, apreendeu-as no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Com isso, diversos agentes públicos incorreram em tentativas de burlar os procedimentos legais no intuito de liberar as joias apreendidas junto à Receita Federal", destaca o requerimento.

Segundo os parlamentares, a movimentação atípica para liberar os objetos demonstra a intenção de “apropriação do bem por meio das instituições governamentais, de forma desvirtuada e para benefício próprio”.

