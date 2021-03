Deputados rebatem Ernesto Araújo e sua tese de que pressão por saída tem relação com 5G e não com vacinas

247 - Os deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ), ex-presidente da Câmara, e Ivan Valente (PSol-SP), comentaram nas redes sociais os ataques do ministro Ernesto Araújo contra a senadora Kátia Abreu (PP-TO).

Em meio à fritura política que sofre, após diversos parlamentares pediram a sua renúncia pela desastrosa condução frente à pandemia, Ernesto Araújo afirmou que a pressão para que deixe o cargo tem relação com o 5G e não com vacinas. Ele citou um encontro com a senadora Kátia Abreu para sustentar tal tese.

"Ernesto Araújo procura disfarçar politicamente seu fracasso. Não cola. Sua ação ideológica e criminosa levou o Brasil ao isolamento, boicotou a vacina, só atrapalhou. Precisa sair e responder criminalmente por seus atos. Bancada do PSOL acionou a PGR pedindo seu impeachment", afirmou Ivan Valente.

"Senadora @KatiaAbreu, minha solidariedade. De fato este ministro já deveria ter saído. É um irresponsável", afirmou Rodrigo Maia.

Ernesto Araújo procura disfarçar politicamente seu fracasso. Não cola. Sua ação ideológica e criminosa levou o Brasil ao isolamento, boicotou a vacina, só atrapalhou. Precisa sair e responder criminalmente por seus atos. Bancada do PSOL acionou a PGR pedindo seu impeachment. March 28, 2021

Senadora @KatiaAbreu, minha solidariedade. De fato este ministro já deveria ter saído. É um irresponsável. https://t.co/0EaAFzlkWN — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 28, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.