"Derrota do projeto Moro é sobretudo o fracasso das Organizações Globo", diz Jean Wyllys

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) afirmou pelo Twitter nesta sexta-feira (1) que a desistência do ex-juiz parcial Sergio Moro de concorrer à Presidência da República também representa o "fracasso" da Globo e demais veículos da imprensa tradicional, "cúmplice da direita".

"Entre os muitos significados da desistência de Moro da candidatura à Presidência da República, destaco os que dizem respeito à cobertura de política nos grandes jornais e telejornais: revelou-se incompetente, sabuja e propaganda descarada. Esse tipo de 'jornalismo' sai humilhado. Comentaristas e analistas como os da GloboNews, Vera Magalhães, Cantanhede no Estadão e a raia miúda da UOL e Folha - todos cúmplices da direita - saem desmoralizados desse episódio como pessoas incapazes de honestidade intelectual e isenção em suas análises e comentários. Está cada vez mais claro que ou essa imprensa abandona de vez essa postura imoral de difamar o PT e o Lula com as mais absurdas fake news e 'análises' em cobertura, ou ela desaparecerá como uma piada ruim entre aqueles que desejam uma comunicação justa e imparcial. A derrota do projeto Moro, precedida pelo desmascaramento da Lava Jato é também e talvez sobretudo o fracasso das Organizações Globo em tentar mais uma vez fabricar 'heróis' ruins para enganar a classe média e os pobres. Essa derrota é um avanço para democracia!", manifestou o ex-parlamentar.

