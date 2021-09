Derrubada de vetos mostram fracasso da articulação política do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Vetos de Jair Bolsonaro foram derrubados em série nesta semana,em importante derrota política do governo, o que expõe o fracasso de sua articulação com o Congresso Nacional.

Só na segunda-feira (27), o Congresso derrubou 12 vetos de Bolsonaro, sendo que nove deles caíram em bloco, informa a Folha de S.Paulo.

Foram retomados projetos como o que permite que partidos políticos se organizem em uma federação pelo tempo mínimo de quatro anos. O mesmo ocorreu com um projeto que prevê repasses do governo para ampliar o acesso das escolas públicas à internet em alta velocidade e a suspensão da prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Bolsonaro é o chefe do Executivo que mais sofreu derrotas na apreciação de vetos pelo Congresso ao menos desde 2000. Antes, o maior número de vetos derrubados pelos congressistas pertencia a Michel Temer (MDB), que governou o país por quase 31 meses.

Em relação aos projetos que ainda serão apreciados pelo Congresso nesta semana, líderes que acompanham as negociações veem risco de derrubada de mais vetos vetos.

"O governo não tem mais a força que tinha aqui antes, já perdeu, inclusive, em votações simbólicas. Isso reflete a fragilidade política do governo", afirma o senador Otto Alencar (PSD-BA).

