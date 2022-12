"Desafio imediato será recuperar a capacidade de coordenação em todas as políticas de saúde", diz Nísia Trindade

"Vamos ter o desafio de recuperar todas as coberturas vacinais de todas as vacinas. É um grande motivo de preocupação", disse a futura ministra da Saúde edit

247 - A futura ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que seu desafio imediato à frente da pasta será “recuperar a capacidade de coordenação do ministério em todas as políticas de saúde”. A declaração da ministra, dada com exclusividade para o jornalista Marcelo Auler, comentarista da TV 247, foi feita nesta quinta-feira (22), logo após o presente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmar que ela chefiará a pasta durante o seu governo.

“O desafio mais imediato será recuperar a capacidade de coordenação do Ministério da Saúde em todas as políticas de saúde. Vamos ter o desafio de recuperar todas as coberturas vacinais de todas as vacinas. É um grande motivo de preocupação. A Farmácia Popular, pensar na atenção de qualidade para a nossa população, com os desafios de remontar uma estrutura que, infelizmente no nosso Sistema Único de Saúde, que demonstrou tanta força, tanta vitalidade, inclusive no enfrentamento da pandemia, ele precisa de uma olhar especial e este será o foco do meu trabalho”, disse Nísia.

