Descontrole do Brasil no combate à pandemia vira piada em programa de humor inglês

Portal Forum - O descontrole da pandemia no Brasil, que hoje registra os maiores índices de contaminação e morte, além de ser notícia nos principais jornais do mundo, agora virou pauta de programa humorístico.

Na última edição do humorístico Have I Got News For You, apresentado pelo ator David Tennent (Dr. Whoo e Harry Potter), onde notícias são apresentadas em formato de humor e com muita ironia, o apresentador começa a falar que, com a pandemia as pessoas podem identificar os países a partir de cores, menos o Brasil, que será identificado com “ossos e cruzes”.

“Parece que nós teremos sistemas de semáforos para viagens. A luz verde significa ‘país seguro’, sem quarentena na volta; Amarelo, médio risco. Quarentena em casa. Vermelho para países com taxas altas de infecção, você será forçado na volta a quarentenar num hotel designado, às suas próprias custas. O sinal do Brasil é um crânio e ossos em cruz”.

Abaixo você confere a edição na íntegra:





