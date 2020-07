Desembargador reduz fiança de pai de adolescente que matou amiga com tiro acidental de R$ 200 mil para R$ 10 mil

247 - O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Rondon Bassil Dower Filho, cancelou neste domingo (19) a fiança de R$ 209 mil para o pai da adolescente que matou a amiga Isabele Guimarães, com um tiro acidental, no dia 12 de julho, em Cuiabá. A informação é do portal G1.

O empresário havia sido preso em flagrante por posse ilegal de arma e foi solto após pagar fiança de R$ 1 mil.

Com a decisão de Bassil, a fiança caiu para R$ 10 mil. O juiz da 10ª Vara Criminal de Cuiabá deve intimar o pai da adolescente e manter o valor da fiança.

No depoimento, a menor disse que o disparo foi acidental, após a arma, que pertencia à família de seu namorado, ter caído no chão, informou o portal Metrópoles.

Patrícia Hellen Guimarães Ramos, mãe de Isabele, questiona a versão de que o tiro foi acidental. “Eu não acredito nisso. Não estou desmentindo o depoimento dela, mas acho muito pouco provável. Como o disparo aconteceu justo na cabeça da minha filha e não num braço, numa perna?”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.