Desemprego volta a crescer na segunda semana de agosto, aponta IBGE

247 – O número de desempregados voltou a crescer na segunda semana de agosto, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira (4). O levantamento aponta que o total de desempregados aumentou em cerca de 300 mil pessoas, chegando a 12,9 milhões. A reportagem é do portal G1.

O IBGE também apurou que cerca de 1,6 milhão de pessoas voltaram a procurar oportunidades de trabalho na segunda semana de agosto. Uma pequena parcela dessa população conseguiu se ocupar, mas a restante foi para a desocupação.

A pesquisa também destacou um aumento de cerca de 100 mil no número de trabalhadores informais na comparação com a primeira semana de agosto, atingindo 29 milhões de informais em atividade no país, com taxa de informalidade de 34,1%, acrescenta a reportagem.

