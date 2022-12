"Desmontar a posse popular seria o maior erro da história do PT", diz Breno Altman

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no Bom Dia 247 desta segunda-feira (26), disse que um possível desmonte da festa popular prevista para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1 janeiro, "seria o maior erro da história do PT”. O comentário de Altman foi feito na esteira da repercussão da prisão do bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, por planejar um atentado a bomba em Brasília dias antes da posse.

“Estou bestificado com esta discussão. Seria o maior erro da história do PT desmarcar essa posse, sob nenhuma circunstância. Retirar a posse popular ao ar livre seria o maior erro da história do PT, seria um suicídio político inacreditável. Isso não existe. Sob nenhuma circunstância a posse popular pode ser desmarcada” disse Altman.

Ainda segundo ele, “se a segurança atual é insuficiente, que ela seja maior. Sob qualquer critério ou razões de segurança pode-se nem mesmo especular sobre essa hipótese, porque é tudo o que a extrema direita deseja: desmontar a posse popular, fazer com que o Lula tome posse escondido no Palácio e no Congresso. Isto é inaceitável. Eu não ia à posse. A semana que eu tinha para descansar era essa. Agora eu vou, vou dar um jeito de encontrar uma passagem nem que seja para fazer um bate e volta”.

Para o jornalista, o desmonte da festa popular seria como “passar um recibo” para a violência resultante da ascensão do bolsonarismo e da extrema direita no Brasil. “Qualquer gesto de hesitação diante da extrema direita nessa hora é uma derrota política de amplo espectro, é passar um recibo de que a violência ou a ameaça de violência desmonta a mobilização popular. É assim que o fascismo constrói sua força”, afirmou.

Nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou um segundo suspeito de participação na tentativa do atentado a bomba nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília. O suspeito, identificado como Alan Diego Rodrigues, está sendo procurado e existe a possibilidade que ele já tenha deixado a capital federal.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.