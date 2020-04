Desmoralizado, Bolsonaro apaga fake news sobre Ceasa de Belo Horizonte

Após ter mais uma fake news desmentida rapidamente, Jair Bolsonaro voltou a usar as redes sociais, desta vez para apagar o vídeo em que um apoiador aponta risco de desabastecimento na Ceasa de Belo Horizonte e culpar os governadores pelo isolamento edit

Plinio Teodoro, Revista Fórum. Após ser desmentido por reportagem da rádio CBN, emissora de rádio do sistema Globo, Jair Bolsonaro apagou do Twitter e do Facebook o vídeo em que um apoiador diz estar na Ceasa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, apontando risco de desabastecimento e culpando governadores.

O vídeo foi publicado por Bolsonaro às 7h35 desta quarta-feira (1º). Pouco mais de uma hora depois, o repórter Bruno Bohnenberger, da CBN, foi ao local e constatou que as atividades estão normais e não existe risco de falta de produtos.

Segundo ele, a direção da Ceasa ressaltou ainda que não há risco de desabastecimento na cidade, nem no estado, pelo contrário: há, inclusive, produtos em excesso por causa da baixa procura em meio à pandemia do novo coronavírus. Alguns comerciantes relatam melhora nas vendas.

Leia a íntegra na Fórum.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa