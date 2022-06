"Deus vai provar que ele é uma pessoa honesta", disse Michelle Bolsonaro no dia da exoneração de Milton Ribeiro

Apoie o 247

ICL

247 - No dia em que Milton Ribeiro foi exonerado do comando do Ministério da Educação, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, defendeu a idoneidade do ex-ministro afirmando que “Deus vai provar que ele é uma pessoa honesta". Milton Ribeiro foi preso preventivamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira (22) juntamente com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ligados a Jair Bolsonaro (PL) e suspeitos de atuarem como intermediários na liberação de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Em março, Michelle também disse “confiar muito nele [em Milton Ribeiro]" e que “amava a vida dele”. Também em março, Jair Bolsonaro afirmou que colocaria "a cara no fogo" por Ribeiro e disse que ele ainda iria voltar ao governo. Nesta quarta-feira, após a prisão do ex-colaborador, o atual ocupante do Palácio do Planalto buscou se afastar do ex-ministro: “ele responde pelos atos dele", disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

A Polícia Federal cumpre 13 mandados de busca e apreensão e cinco prisões preventivas nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal, expedidos pela 15ª Vara Federal do Distrito Federal. Milton Ribeiro é investigado pelos os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE