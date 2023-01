Dezenas de saques em dinheiro vivo foram feitos do cartão corporativo de Bolsonaro

Há saques sequenciais feitos na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto, com valores que variam de R$ 500 a R$ 1.000 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Dezenas de saques em dinheiro vivo foram feitos do cartão corporativo da Presidência da República ao longo do governo de Jair Bolsonaro, informa Guilherme Amado, do Metrópoles, com base em dados obtidos pela Fiquem Sabendo.

>>> Braço direito de Bolsonaro pagava contas do clã presidencial com dinheiro vivo e operava “caixa paralelo”, diz site

A organização obteve as notas fiscais dos gastos do governo de Bolsonaro. No acervo, há saques sequenciais feitos na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto, com valores que variam de R$ 500 a R$ 1.000.

Em março de 2021, uma assessora técnica de Planejamento e Orçamento da Presidência da República fez quatro saques de R$ 1.000 dentro de cinco minutos.

Em junho, um sargento lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI) fez um saque de R$ 1.000 e outro de R$ 500 para pagar excesso de bagagem na GOL.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.