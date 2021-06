Diante de 500.000 mortos, Bolsonaro faz piada: "Quem tiver Covid procure o doutor Willian Bonner" (vídeo)

“Ó, quem tiver com Covid sabe quem procurar agora. É o doutor William Bonner, falou pessoal? E a doutora Míriam Leitão, é muito boa também”, ironizou Bolsonaro edit

Revista Fórum - Em vídeo editado de conversa com apoiadores na manhã desta segunda-feira (21), divulgado em canal bolsonarista no Youtube, Jair Bolsonaro (sem partido) ignorou os mais de 500 mil mortos pela Covid-19, atacou o ex-presidente Lula e ironizou os atos que levaram mais de 750 mil pessoas às ruas no último sábado (19).

Na única alusão à pandemia, Bolsonaro fez piada, recomendando àqueles que testarem positivo para o coronavírus a procurarem o “doutor” William Bonner ou a "doutora" Míriam Leitão, ambos jornalistas da Globo.

Leia a íntegra na Fórum.

