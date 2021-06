Diante de crise hídrica, ministro nega racionamento, mas pede "uso consciente" de energia

247 - Em pronunciamento nacional, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, negou que, diante da crise hídrica vivenciada pelo Brasil, vá haver racionamento da energia, como ocorreu em 2001, com o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). No entanto, o ministro pediu para a população “uso consciente e responsável de água e energia”.

“É fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe deste esforço, evitando desperdícios de consumo de energia elétrica”, ressaltou.

“Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico”, continuou.

No pronunciamento, o ministro também anunciou que o governo enviou ao Congresso Nacional um "programa de incentivo voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do País".

