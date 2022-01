Dias Toffoli passa férias na casa de praia do ministro de Bolsonaro, Fábio Faria

Relator de processos que envolvem o governo Jair Bolsonaro, Dias Toffoli não se sentiu constrangido em passar férias na casa de praia do ministro Fábio Faria edit

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) retomaram suas atividades nesta segunda-feira (31). Mas as férias de um dos ministros se transformou em constrangimento.

O ministro Dias Toffoli aceitou passar uns dias na casa de praia do ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, em Natal, no Rio Grande do Norte

Segundo apuração da coluna Radar, da revista Veja, na Corte, a repercussão da visita nãio foi boa porque Toffoli é relator de casos relacionados aogoverno Bolsonaro.

“Não é que uma coisa tenha ligação com a outra, mas a proximidade poderia ser evitada”, diz um colega do magistrado.

