Dilma cobra resposta das instituições contra o golpismo de Augusto Nardes

Ministro do Tribunal de Contas insuflou golpe militar no Brasil e ainda não foi devidamente punido

Do facebook da ex-presidente Dilma Rousseff – O ministro Augusto Nardes proferiu uma fala escandalosamente antidemocrática. Demonstrou que é um golpista, ao propagar e apoiar uma suposta ação “das casernas” para tumultuar e estabelecer o caos no país. Foi um golpista em 2015, ao admitir o fradulento argumento das pedaladas fiscais, como pretexto para minha destituição, o que constou do seu relatório.

Quem pratica e defende ação golpista para provocar o caos não pode ter poder para julgar as contas de quem quer que seja. O Congresso Nacional, que tem o TCU como órgão consultivo, deve à Nação, diante da atitude deste ministro, uma providência drástica.

O jornalista Reinaldo Azevedo, num insuspeito comentário, desvenda o golpismo de Nardes, agora e antes.

