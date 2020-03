Dilma: coronavírus escancara deficiências de financiamento do SUS

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff denunciou nesta terça-feira, 17, que a falta de financiamento do Sistema Únicos de Saúde (SUS) deverá provocar sérios danos à população em pleno à pandemia de coronavírus.

"Os casos crescentes do novo coronavírus estão escancarando as deficiências de financiamento do SUS. A Emenda Constitucional 95/2016 ('emenda do fim do mundo'), aprovada por Temer, congelou gastos com saúde por 20 anos e agora Bolsonaro ameaça também desvincular receitas par área", escreve Dilma pelo Twitter.

Nesta terça, foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem, de 62 anos, morador de São Paulo, que também tinha diabetes e hipertensão. O paciente não tinha histórico de viagem. Além dele, também morreu uma mulher de 63 anos que teve contato com sua empregadora, que veio da Itália e testou positivo para Covid-19.