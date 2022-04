Dilma lamenta morte do jurista Dalmo Dallari: 'Brasil perde um grande defensor da democracia'

"Dallari sempre esteve do lado certo da história: contra os golpes, como o que foi cometido contra mim, e contra violência do estado", disse a ex-presidenta edit

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do jurista Dalmo Dallari, nesta sexta-feira (8), aos 90 anos. Pelo Twitter, Dilma afirmou que Dallari sempre esteve em defesa da democracia.

"Com a morte de Dalmo Dallari, o Brasil perde um dos maiores juristas de sua história e um grande defensor da democracia e do estado de direito. Dallari sempre esteve do lado certo da história: contra os golpes, como o que foi cometido contra mim, e contra violência do estado", disse a ex-presidenta.

Dallari foi professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), onde também foi diretor. Entre suas principais obras, destaca-se Elementos de Teoria Geral do Estado. Ele deixa esposa, 7 filhos, 13 netos e 2 bisnetos e várias gerações de alunos e seguidores, aos quais se dedicou em mais de 60 anos de magistério e atuação na promoção dos direitos humanos.

Dalmo Dallari formou-se em direito pela Universidade de São Paulo em 1957. Foi aprovado, em 1963, no concurso para livre-docente em teoria geral do Estado na USP. Após o golpe de 1964, passou a fazer oposição ao regime militar.

