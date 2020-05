Dilma no 1º de Maio: "Fora, Bolsonaro. Viva os trabalhadores do Brasil!"

"Se o presidente despreza a vida, e dá de ombros, dizendo “E daí?”, nossa busca determinada por mudanças mostrará a ele que o povo brasileiro vai impor sua vontade e retomar o caminho da justiça social e do desenvolvimento do país", disse a ex-presidente Dilma edit

247 - Em vídeo, a ex-presidente Dilma Rousseff saudou os trabalhadores brasileiros neste 1º de Maio. Ela afirmou que a luta por dias melhores para todos se intensifica neste momento e pediu: "Fora, Bolsonaro.

"Precisamos de unidade para construir um país que garanta o futuro melhor a nossos filhos e netos, reduzindo as desigualdades seculares e impondo a vida humana como o mais precioso direito de todos", disse.

Sobre Jair Bolsonaro, a ex-presidente falou: "Se o presidente despreza a vida, e dá de ombros, dizendo “E daí?”, nossa busca determinada por mudanças mostrará a ele que o povo brasileiro vai impor sua vontade e retomar o caminho da justiça social e do desenvolvimento do país. Não nos resta outro caminho agora que não gritar, fortemente e de maneira corajosa: Fora, Bolsonaro. Viva os trabalhadores do Brasil! Viva as forças populares do país!".

