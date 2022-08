Dilma se diverte com adesivos de Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Durante o comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, neste sábado (20), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se divertiu ao conhecer os adesivos de campanha do ex-presidente Lula (PT).

Pelo Twitter, um internauta brincou: "só mesmo os adesivinhos do 'Lulaverso' para devolverem o sorriso da nossa 'Dilminha' numa semana em que teve que passar mais de uma hora olhando para a cara do Bolsonaro". Dilma esteve na última terça-feira (18) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente da Corte.

