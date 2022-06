Dilma: vitória na Colômbia é esperança às nações que lutam por democracia e contra o neoliberalismo

Apoie o 247

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff destacou neste domingo (19) a importância de vitória da esquerda na Colômbia, após Gustavo Petro vencer a eleição, contra o candidato de direita, Rodolfo Hernández.

"O triunfo histórico do companheiro @petrogustavo e da companheira @FranciaMarquezM é uma grande vitória do bravo povo colombiano e é também um alento e uma renovada esperança para todas as nações da América Latina que lutam por democracia e contra o neoliberalismo", escreveu ela no Twitter.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também destacou a importância da vitória de Petro para as "forças progressistas" no continente latino-americano.

