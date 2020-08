'Dinheiro usado para cadeias tinha que ser gasto na primeira infância', diz mãe de jovem preso (vídeo)

Dona Maria Tereza, mãe de jovem preso, fez fala esclarecedora sobre política de drogas e encarceramento que tem incendiado as redes sociais edit

Revista Fórum - A mulher que faz esse desabafo, numa fala consistente e necessária sobre pobreza e encarceramento, é dona Maria Tereza dos Santos, presidente da Associação dos Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. O vídeo em que a mulher, mãe e esposa de internos do sistema prisional, critica a estrutura do encarceramento no Brasil, tem viralizado nas redes sociais ao longo desta semana.

Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com amostragem feita até o primeiro semestre de 2019, revelam que a população carcerária no país triplicou desde 2000.

São quase 800 mil indivíduos encarcerados. Temos a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos.

