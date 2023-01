Dino afirma que pedirá extradição de Torres caso ex-ministro não se entregue até segunda-feira

A suspeita é de que Torres, em conjunto com setores da Polícia Militar do DF, tenha atuado para facilitar a ação dos terroristas bolsonaristas no último domingo na capital federal edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou nesta sexta-feira (13) que pedirá a extradição do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres caso este não se apresente às autoridades brasileiras até segunda-feira (16). Torres está nos Estados Unidos, para onde viajou para passar férias.

"Vamos aguardar até a segunda-feira que a apresentação [de Torres à PF] ocorra. Caso a apresentação não se confirme, por intermédio dos mecanismos internacionais, vamos deflagrar na próxima semana os procedimentos voltados à extradição, uma vez que há ordem de prisão", declarou Dino.

Há um mandado de prisão preventiva de Torres expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A suspeita é de que Torres, em conjunto com setores da Polícia Militar do DF, tenha atuado para facilitar a ação dos terroristas bolsonaristas no último domingo (8) na capital federal.

