Dino: aliados colocam Bolsonaro em "cenas de crimes" e governo não descarta possibilidade de pedir sua extradição

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não descarta a possibilidade de pedir a extradição de Jair Bolsonaro (PL) dos Estados Unidos para o Brasil. Segundo Dino, a permanência de Bolsonaro em solo estadunidense, onde ele se encontra desde o final do ano passado, pode configurar uma “situação em que ele estaria fugindo de procedimentos legais”.

“Por enquanto, não [há iniciativa do governo de extraditar Bolsonaro], porque não há, ainda, nenhuma situação ensejadora do pedido de extradição, que seria legalmente cabível. Claro que, se ele alongar essa permanência, aparentemente temporária, e alongá-la definitivamente, aí sim a situação muda”, disse Dino em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, na manhã desta nesta terça-feira (7), na Rádio Bandeirantes.

O ministro disse esperar que Bolsonaro retorne dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos sobre os atos terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília, e sobre a suposta tentativa de golpe de Estado revelada pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES).

>>> Bolsonaro queria que Marcos do Val grampeasse Alexandre de Moraes

“Até porque, se ele não voltar, aí sim pode configurar uma situação em que ele estaria fugindo de procedimentos legais. Eu não quero crer que um ex-presidente da República vá fugir de prestar esclarecimentos que são importantes”, ressaltou.

Na entrevista, Dino também destacou que o governo Lula não está promovendo uma perseguição a Bolsonaro, mas que “aliados, amigos e auxiliares” do ex-mandatário o colocam em “cenas de crime”. “Em todo momento, há aliados do ex-presidente da República colocando-o em cenas de crimes. Faço questão de frisar isso com toda clareza. Não somos nós. Não são pessoas de outra posição política. Não. São aliados, amigos e auxiliares do ex-presidente Bolsonaro que, a todo tempo, citam o nome dele. É claro que isso gera consequência jurídica”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.