Dino cria força-tarefa para investigar assassinato de Marielle Franco

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira (16) uma amplificação da parceria entre a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para desvendar o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do dela motorista, Anderson Gomes, ocorrido em 2018.

A força-tarefa deve contar com investigadores da Polícia Civil do Rio, promotores do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MJRJ) e integrantes da Polícia Federal (PF).

“Haverá a intensificação nas próximas semanas para que evoluam as investigações sobre o terrível homicídio de Marielle”, afirmou Dino durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16).

