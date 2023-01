Dino diz que pediu providências para indenizar família de homem morto em 'câmara de gás' em viatura da PRF

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para afirmar que adotou providências visando indenizar a família de Genivaldo Santos, morto por asfixia em uma câmara de gás improvisada no interior de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia 25 de maio do ano passado.

"Genivaldo morreu, em 2022, em face de uma ação de policiais rodoviários federais, em Sergipe. É clara a responsabilidade civil, à luz da Constituição. Determinei ao nosso Secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, providências visando à indenização legalmente cabível", postou Dino no Twitter.

O Ministério Público Federal denunciou os três policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem - William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento - pelos crimes de homicídio qualificado e abuso de autoridade.

