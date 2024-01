Dino diz que temeu “efeito dominó” pelo país em 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais neste sábado (6) para relembrar as ações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 8 de janeiro de 2023 contra os atos golpistas.

Ao falar sobre a decisão de decretar intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, após os ataques antidemocráticos, Dino contou que o texto foi redigido “em minutos”, por temer um “efeito dominó” pelo país.

“Olhei pela janela do Ministério da Justiça quando lá cheguei e temi um efeito ‘dominó’ em outros pontos do território nacional. Consultei o presidente da República sobre um ‘cardápio’ de possibilidades constitucionais. Ele determinou a Intervenção Federal”, relembrou.

Ainda segundo o ministro, o texto foi redigido no celular dele, com auxílio de uma assessora do ministério. "Ele determinou a Intervenção Federal. Eu e a assessora Letícia redigimos o Decreto no celular. Esse Decreto, escrito em minutos, faz parte da história da vitória da democracia", contou.

Com o decreto assinado por Lula, a Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias penais e todas as forças de segurança pública passaram a responder ao governo federal.

Memórias do 8 de janeiro



Quando soube das invasões aos prédios públicos, decidi ir imediatamente para o Ministério da Justiça a fim de evitar uma sensação de “vazio de poder”.

Olhei pela janela do Ministério da Justiça quando lá cheguei e temi um efeito “dominó” em outros… pic.twitter.com/ihOHmbFrKL continua após o anúncio January 6, 2024









