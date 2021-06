Dino: fake news de servidor do TCU é ataque grave contra democracia

"É uma gravíssima doença, que pode matar as instituições", disse o governador em seu Twitter edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), criticou a desinformação divulgada por um servidor do Tribunal de Contas da União (TCU), que produziu um "estudo paralelo" apontando para uma suposta "supernotificação" das mortes pela Covid-19 no Brasil.

A fake news foi mencionada por Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (7). O TCU desmentiu o presidente e afirmou não ter provas de que a fraude ocorreu.

Para Dino, o episódio prova que a democracia brasileira está sob forte ataque. "É uma gravíssima doença, que pode matar as instituições", disse o governador em seu Twitter:

Não é uma “gripezinha” atacando o regime democrático. É uma gravíssima doença, que pode matar as instituições. O episódio da falsificação relativa ao Tribunal de Contas da União prova isso mais uma vez. Afinal, fake news não é piada nem “descuido”; é ato de bandidos. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 9, 2021

