Dino: intervenção federal no DF não será prorrogada

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira (25) em entrevista à GloboNews que a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal terminará no dia 31 de janeiro e que na quinta-feira (26) já será iniciada uma "transição".

"A intervenção federal findará no dia 31 de janeiro porque não há mais causa constitucional para a intervenção. O artigo 34 da Constituição fala que a intervenção é feita para pôr termo a, ou seja, para concluir uma grave perturbação da ordem pública. Essa perturbação, esse comprometimento, ocorreu no dia 8, depois, felizmente, não ocorreu mais. Então, nós consideramos que a intervenção cumpriu seu papel e, portanto, já inicia logo amanhã uma transição, e essa transição alcança a posse do Legislativo", disse Dino.

