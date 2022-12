Dino manda recado a terroristas: 'democracia não se impõe no grito'

“Esses pequenos agrupamentos extremistas, que querem rasgar a lei, não irão prevalecer no grito e nem ganhar", disse o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino edit

247 - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), afirmou que os atos terroristas feitos por bolsonaristas na noite da segunda-feira (12), em Brasília, são “inaceitáveis” e que “a democracia não é um regime que você impõe a sua vontade no grito”.

“Esses pequenos agrupamentos extremistas, que querem rasgar a lei, não irão prevalecer no grito e nem ganhar. A democracia não é um regime que você impõe a sua vontade no grito. E isso não pode ocorrer”, disse Dino durante entrevista à Rádio Bandeirantes nesta terça-feira (13).

Dino afirmou, ainda, que serão adotadas medidas legais contra os responsáveis pela onda de violência. "Não temos, neste momento, um quadro de normal liberdade de expressão. Não se cuida disso, e sim, infelizmente, de tentativa de pequenos grupos de descumprir a lei, tentar violar a ordem jurídica. Ontem, houve atos extremistas, violentos, na capital do nosso país, que são inaceitáveis”, destacou.

“A partir de 1º de janeiro, no que compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a conduta vai ser a mesma, independentemente do matiz ideológico, de A, B ou C. Lei é uma só e deve ser cumprida para todos”, completou.

