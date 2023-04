Dino saúda suspensão do Telegram e aponta que há grupos ligados a atentados em escolas na plataforma

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, saudou a decisão da Justiça Federal do Espírito Santo que suspendeu o aplicativo de mensagens Telegram após a plataforma não atender a pedidos da Polícia Federal (PF) referentes à entrega de dados sobre grupos nazistas.

Segundo o ministro Dino, estes grupos estão ligados aos atentados terroristas nas escolas ao redor do País. Ele ainda aludiu ao que chamou de "pacto pela paz, segurança e justiça".

“Há agrupamentos lá (no Telegram) denominados frentes anti-semita, movimento anti-semita, atuando nestas redes, e nós sabemos que isso está na base da violência contra nossas crianças, nossos adolescentes. Então nós estamos, governador Elmano, aqui, em nome do presidente da República, para fortalecer esse pacto. Pacto pela paz, pela segurança, pela justiça social”, declarou Dino.

O comentário do ministro da Justiça foi feito em um evento em Fortaleza (CE) para o lançamento do novo Programa Nacional de Segurança Pública (Pronasci). O governador Elmano de Freitas (PT) participou do evento.

