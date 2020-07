Diplomacia bolsonarista é pior que na época da ditadura militar, segundo Celso Amorim

O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim disse que nem na época da ditadura militar o Brasil “sofreu tamanho descrédito” do ponto de vista diplomático. “É a primeira vez que eu vejo todas as tradições da diplomacia brasileira jogadas no lixo", reforçou edit

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores Celso Amorim disse ao blog Entendendo Bolsonaro, no Uol, que nem na época da ditadura militar o Brasil “sofreu tamanho descrédito” do ponto de vista diplomático. Ele criticou que o governo de Jair Bolsonaro "hostiliza diariamente o seu parceiro comercial [a China]".

"Eu nunca vi um desastre igual", ressaltou. "Eu entrei para o Itamaraty na época da Política Externa Independente, ainda com o João Goulart. Entrei para o Instituto Rio Branco. Depois, vieram os anos do regime militar e as oscilações da nova república, mais neoliberal etc. Contudo, nunca houve um desastre semelhante (à política externa bolsonarista)", afirmou Amorim.

"O Brasil nunca sofreu tamanho descrédito (no mundo). Mesmo na época dos governos militares, sobretudo naquela época terrível do (Emílio Garrastazu) Médici (1969 – 1974), com as torturas e assassinatos, ainda assim havia uma separação entre os eventos internos e as práticas da Política Externa Brasileira. Desta forma, esta é a primeira vez que eu vejo todas as tradições da diplomacia brasileira jogadas no lixo", lamentou.

