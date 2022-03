Dirceu diz que escolha de Alckmin para vice de Lula é "acertada" e prevê "eleições duras"

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Ao comemorar seu aniversário de 76 anos com uma festa na noite desta sexta-feira (18), o ex-ministro José Dirceu reuniu amigos no restaurante Tia Zélia, em Brasília. Com direito a discurso e canto de jingles de campanhas passadas de Lula, Dirceu disse que o PT tem forças para voltar ao poder, que Lula já conta com o apoio do capital internacional, mas que precisa do apoio de investidores interno e de alianças ampliadas com setores de centro-direita para vencer Bolsonaro.

Ele apontou que as eleições desse ano “serão duras”, mas disse acreditar na vitória de Lula sobre Bolsonaro. “Vai ser duro, mas nós vamos ganhar”, previu.

Dirceu apontou como acertada a decisão de escolher o ex-tucano Geraldo Alckmin como vice de Lula e falou das condições colocadas pelo ex-governador de São Paulo para se filiar do PSB. Segundo Dirceu, Alckmin exigiu que sua entrada no partido não contasse nas negociações dos estados entre PT e PSB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa foi a condição colocada por Alckmin para se filiar ao PSB. Os estados de São Paulo e Espírito Santo serão negociados separadamente. Não haverá federação com o PSB. Haverá uma coligação. Dessa forma, o PT fica desobrigado do compromisso de não lançar candidatos nos estados apontados pelo PSB. É claro que nós vamos priorizar o acordo, mas de São Paulo não vamos abrir mão”, disse, ao Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE