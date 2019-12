Dirceu: “É hora de lutar, não apenas resistir, e construir uma alternativa a este desgoverno"

247 - Fazendo um balanço do ano de 2019, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu considerou que “foi um ano de vitória" e disse que está otimista com o futuro.

"Foi um ano de vitória. Lula livre. Nós passamos, acredito eu, pelo pior”, avaliou o ex-ministro no áudio distribuído via rede social, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.

“Sou otimista com relação ao nosso futuro. Vamos retomar o fio da história. Vamos construir um Brasil justo, livre e soberano. Um Brasil que cuida da sua terra e do seu povo (…) não é este país de Bolsonaro, Moro e Guedes, é o Brasil de Lula, o Brasil daqueles que tombaram lutando pela liberdade, pela democracia mas também pelo socialismo”, disse o ex-ministro.

Dirceu salienta que, apesar do otimismo, a “luta será longa”. “É hora de lutar, combater, não apenas resistir. Temos que construir uma alternativa a este desgoverno. E podemos construir. Depende só de nós (…) Superamos já a dor e o sofrimento e olhando com otimismo e alegria o futuro. Sem ilusões. Sabemos que a luta será longa e prolongada mas sabemos que vamos retomar o fio da história”, completou.