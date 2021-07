Diretor acusado de pedir propina autorizou gasto de R$ 1,6 bilhão para compra da Covaxin

247 - O diretor do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, demitido após acusação de que fez pedido de propina, foi o responsável por aprovar e autorizar a reserva de R$ 1,61 bilhão para a compra da vacina indiana Covaxin.

Dias ocupou o cargo de diretor do Departamento de Logística em Saúde desde o início do governo Jair Bolsonaro (sem partido). Ele chegou à função em 8 de janeiro de 2019, por indicação atribuída ao deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.

Dias foi exonerado do cargo. A demissão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (30), informa a Folha de S.Paulo.

