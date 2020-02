Diretor da FUP responde a TST e diz: "grevista não é bandido!"

O diretor da FUP (Federação Única dos Petroleiros), Deyvid Bacelar, emitu uma nota sobre a decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho), que considerou a greve ilegal. Ele diz: "Grevista não é bandido!", e acrescenta: "Fábricas fecharão, refinarias se tornaram armazéns de derivados importados, e navios e plataformas serão todos feitos no exterior, assim como seus trabalhadores" edit