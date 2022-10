Diretor da PRF presta explicações a Moraes e diz que irá suspender operações no 2º turno

Diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, afirmou que atenderá a ordem do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e suspender as operações em estradas do Nordeste edit

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, afirmou que irá atender a ordem do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, e suspender as operações da corporação que estão bloqueando estradas do Nordeste para evitar que eleitores simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possam votar no segundo turno das eleições. que acontece neste domingo (30).

Na noite do sábado (29), Moraes havia determinado a suspensão das operações que afetassem o transporte público de eleitores. A PRF, porém, não cumpriu a ordem judicial até o início da tarde deste domingo. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, dados internos da PRF apontaram a realização de 514 ações de fiscalização contra ônibus até às 12h35.

“O PT protocolou no Tribunal Superior Eleitoral um pedido para impedir que a PRF atuasse para favorecer o presidente Jair Bolsonaro (PL) por meio da abordagem de veículos de transporte de passageiros”, destaca a reportagem.

