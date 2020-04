Diretor do Ibama é exonerado após ação contra garimpo ilegal para evitar avanço de pandemia entre indígenas

Exoneração do major da Polícia Militar de São Paulo Olivaldi Borges Azevedo do cargo de diretor de Proteção Ambiental do Ibama, em Brasília, foi assinada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles edit

247 - O ministro do meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou o major da Polícia Militar de São Paulo Olivaldi Borges Azevedo do cargo de diretor de Proteção Ambiental do Ibama, em Brasília. Demissão de Olivaldi aconteceu poucos dias depois dele determinar a realização de uma megaoperação contra o garimpo ilegal em terras indígenas do Pará. Uma das razões para a operação do Ibama foi o risco de que os garimpeiros levassem o novo coronavírus para as aldeias.

A operação do Ibama foi mostrada neste domingo (12) em uma reportagem do fantástico, da TV Globo, o que teria desagradado o governo. Segundo reportagem do jornalista Rubens Valente, no UOL, a sensação entre os funcionários do Ibama é que Olivaldi teria acontecido por ele "não conseguir segurar a fiscalização”, que continuou durante o ano passado com a queima de equipamentos encontrados nos garimpos irregulares, como previsto em decreto.

