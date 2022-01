Diretor do Inep responsável por coordenar o Enem é exonerado

Em novembro de 2021, Anderson Furtado se solidarizou com 35 funcionários que pediram demissão do órgão às vésperas do Enem edit

Metrópoles - O governo federal exonerou, nesta terça-feira (25/1), o diretor de Avaliação da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Anderson Soares Furtado Oliveira. Ele havia assumido o cargo há oito meses.

A demissão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça. Anderson era servidor de carreira do Inep, e atuava no órgão desde 2013.

Em novembro de 2021, Furtado se solidarizou com os 35 funcionários que pediram demissão de cargos comissionados no órgão, às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além disso, dois coordenadores-gerais do instituto também pediram para ir embora.

