Diretor do Ipespe faz alerta de golpe: “pesquisa boca de urna fake à vista”

247 - O Diretor-presidente do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), Antonio Lavareda concedeu entrevista ao jornalista Ricardo Noblat, do portal Metrópoles e alertou sobre a propagação de fake news na reta final do pleito eleitoral.

“A sociedade deve estar atenta. O TSE especialmente. Muito provavelmente essa máquina de desinformação vai gerar confusão no dia da eleição. Pesquisas fake de Boca de Urna, que terão um propósito claro. Difundidas maciçamente nas redes sociais no fim da tarde do domingo, mesmo sem registro no Tribunal, seus números servirão de combustível para turbinar e legitimar a eventual insatisfação dos radicais com os resultados oficiais divulgados à noite.

Sobre as pesquisas, Antônio ressaltou que “não devemos assistir a nenhum movimento dramático das curvas dos candidatos”.

Afirmou ainda que a onda de declarações de apoio a Lula deve continuar esta semana e alertou que, “muito provavelmente, a máquina de desinformação vai gerar confusão no dia da eleição”.

