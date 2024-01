Diretor-geral da PF promete "resposta final" para o caso Marielle até março

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (9) que a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes será concluída ainda no primeiro trimestre deste ano.

“Esse é um desafio que a PF assumiu no ano passado. Estamos há menos de um ano à frente dessa investigação, de um crime que aconteceu há cinco anos, mas com a convicção de que ainda neste primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final do Caso Marielle” disse Passos na entrevista, de acordo com O Globo. A afirmação do diretor-geral da PF foi feita menos de um mês após o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizer que o caso Marielle seria "integralmente resolvido" em breve.

continua após o anúncio

Marielle Franco foi eleita vereadora do Rio de Janeiro pelo Psol em 2016. Ela foi assassinada juntamente com o motorista Anderson Gomes em 2018, quando o carro em que estavam foi emboscado no bairro do Estácio.

Em outubro do ano passado, o inquérito que apura o assassinato foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mudança foi motivada após Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), ter o nome citado na delação premiada do ex-PM Élcio Queiroz, preso sob suspeita de envolvimento no crime. Em 2019, a então procuradora-geral da República Raquel Dodge já havia solicitado ao STJ a apuração de indícios de autoria intelectual de Domingos Brazão no homicídio de Marielle. Apesar das tentativas de federalizar as investigações, o caso permaneceu na esfera estadual. Um acordo recente, porém determinou que compete ao Ministério Público do Rio de Janeiro e a PF descobrir os mandantes do duplo homicídio.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: