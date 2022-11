Diretor-Geral da PRF, bolsonarista Silvinei Vasques será investigado criminalmente por conduta nas eleições

Apoie o 247

ICL

247 - O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bolsonarista Silvinei Vasques, será investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) em razão da operação da PRF no último domingo (30), data do segundo turno das eleições, que dificultou o acesso de eleitores, especialmente no Nordeste, aos locais de votação.

Segundo o Estado de S. Paulo, "uma representação ao Ministério Público Federal para apurar a conduta de Vasques foi assinada por membros da 2ª e da 7ª Câmaras da Procuradoria Geral da República (PGR), compostas por subprocuradores-gerais da República. O documento foi encaminhado à Procuradoria da República no Distrito Federal".

"A conduta do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, ao deixar de orientar as ações da instituição para o exercício de suas atribuições, no sentido de impedir o bloqueio das rodovias federais, pode caracterizar o crime do artigo 319 do Código Penal”, afirma a representação, se referindo ao crime de prevaricação.

Os fatos narrados nos últimos dias sobre Vasques, diz o documento, "indicam má conduta na gestão da Instituição, desvio de finalidade visando interferir no processo eleitoral e condutas que apontam fortes indícios na prática de crimes da Lei nº 14.197/22, que revogou a Lei de Segurança Nacional e acrescentou o Título XII no Código Penal protegendo o Estado Democrático de Direito”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.