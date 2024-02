Dirigente da Transparência Internacional fez campanha de extrema direita pela prisão injusta de Lula

Nas redes sociais, a ONG estrangeira postou uma foto de Elena Panfilova com um boneco criado por opositores do presidente Lula para atacá-lo após ser perseguido na Lava Jato edit

247 - A dirigente Elena Panfilova postou na conta da Transparência Internacional (TI) nas redes sociais uma foto que era um boneco criado pela extrema-direita para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A foto voltou a circular no X, antigo Twitter, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinar investigação sobre a atuação da ONG estrangeira Transparência Internacional no Brasil, principalmente a sua relação com a Operação Lava Jato.

A ativista integra a ONG estrangeira e fez a postagem em 2016, quando o então procurador Deltan Dallagnol denunciou Lula sem provas e ajudou a tirar o petista da eleição de 2018.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição de Sergio Moro nos processos da Lava Jato em primeira instância e devolveu os direitos políticos do atual presidente da República.

Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato de Deltan Dallagnol com base na Lei da Ficha Limpa, que proíbe candidatura de integrantes do Ministério Público se houver pendência de análise. No mesmo ano, ele recebeu do STF a determinação de pagar R$ 75 mil a Lula por causa da apresentação do PowerPoint em 2016.

Conta oficial da Transparência Internacional com a diretora Elena Panfilova, em 2016, posando sorrindo ao lado de um boneco criado pela extrema-direita, vinculada à Lava Jato desde os primórdios da operação, para atacar @LulaOficial e destruir o projeto antineoliberal liderado… https://t.co/xis60bHL3Q — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) February 5, 2024

