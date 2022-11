Disputa pelo comando do Ministério das Cidades antecipa disputa entre Boulos e França pela Prefeitura de São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - A disputa pelo comando do futuro Ministério das Cidades no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva poderá resultar em uma espécie de antecipação da eleição pela Prefeitura de São Paulo em 2024 entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB-SP). França e Boulos integram a equipe de transição do novo governo.

“Boulos acredita que a pasta lhe daria uma vitrine importante para disputar a prefeitura da maior cidade do país em 2024 —e que a nomeação seria positiva porque é um ministério que trata de moradia, área em que sempre militou. O PSB, por sua vez, mira posições de relevância no governo e crê que Cidades ajudaria a alavancar a imagem do partido”, diz o jornal Folha de S. Paulo. Ainda segundo a reportagem, o PSB estaria avaliando lançar a deputada Tabata Amaral (PSB) na corrida pela prefeitura da capital.

“Pessoas próximas de França dizem nos bastidores que há um acordo para que ele ocupe algum posto no primeiro escalão do governo federal. Além de Cidades, outra possibilidade aventada é que seja indicado para o Ministério de Ciência e Tecnologia. No entanto, França tem indicado em conversas reservadas que prefere Cidades ou Indústria e Comércio, que também deverá ser recriado por Lula. Petistas, porém, reclamam de antemão da possibilidade de França ser ministro em função de outros cargos que o PSB já deverá ter no governo”, ressalta o periódico.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.