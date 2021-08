Distritão será barrado no Senado e sistema eleitoral continuará proporcional

Eleição para a composição do Congresso Nacional e das casas legislativas estaduais e municipais continuará com sistema proporcional edit

247 - A proposta de adoção do distritão no Brasil deverá ser barrada no Senado Federal, que dará a última palavra sobre a reforma eleitoral debatida na Câmara dos Deputados.

A regra do distritão privilegia personalidades conhecidas como artistas e pastores em detrimento dos partidos políticos.

Senadores ouvidos pela jornalista Mônica Bergamo da Folha de S.Paulo dizem que a possibilidade maior é a de que o distritão sequer seja apreciado a tempo de valer para a próxima eleição.

“O distritão hoje não tem maioria no Senado”, afirma a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que se diz “radicalmente contra” a proposta.

O distritão subverte todas as regras do sistema eleitoral até então em vigor e impede a representatividade das minorias, prejudicando o desempenho das forças partidárias em favor de celebridades.

