Dividido, PSDB já tem pronta a estratégia para derrubar prévia na convenção e tirar Doria da disputa

Apoie o 247

ICL

247 - Adversários de João Doria no PSDB já definiram a estratégia jurídica para derrubar na convenção do partido a candidatura presidencial do ex-governador de São Paulo, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O artigo 152 do estatuto do partido determina que a convenção homologue o vencedor nas prévias, mas o entendimento dos opositores de Doria é que isso vale apenas se o partido tiver candidato. Portanto, a regra não se aplicaria se a legenda decidir apoiar outra candidatura. Hoje, o nome mais forte é o de Simone Tebet (MDB).

Segundo um dirigente tucano adversário de Doria, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não pode obrigar o partido a ter candidato próprio. Já os defensores do ex-governador afirmam que o estatuto claramente garante o direito de ele disputar a Presidência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE