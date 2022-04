Djamila vai receber prêmio de fundo ligado a governo da Holanda

A filósofa Djamila Ribeiro vai ser homenageada pelo fundo holandês Prince Claus no dia 6 de maio, em São Paulo edit

247 - A filósofa Djamila Ribeiro vai ser homenageada pelo fundo holandês Prince Claus no dia 6 de maio, em São Paulo, informa a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo, que lembra que a escritora ganhou o mesmo título em 2019. O fundo é apoiado pelo Ministério de Relações Exteriores da Holanda.

“Todo ano o fundo premia pessoas e organizações pelo seu trabalho de impacto positivo em setores culturais. Ribeiro é descrita pelo prêmio como uma das líderes mais influentes do feminismo negro no Brasil”, diz Bergamo sobre a filósofa, que é autora de obras como "O Que é Lugar de Fala?", "Quem Tem Medo do Feminismo Negro?" e "Pequeno Manual Antirracista".

