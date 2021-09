Documentário da TV 247 sobre fakeada tem meio milhão de visualizações em dois dias

O documentário 'Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil', realizado pelo jornalista Joaquim de Carvalho, fez diversas revelações graves sobre a relação de Adélio Bispo com Carlos Bolsonaro edit

247 - O documentário da TV 247 'Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil', realizado pelo jornalista Joaquim de Carvalho, vem sendo um sucesso de audiência e de crítica. Menos de dois dias após a estreia, já são mais de 500.000 visualizações.

A produção levanta graves questões sobre a relação de Carlos Bolsonaro com Adélio Bispo e demonstra, com riqueza de detalhes, as inconsistências do discurso oficial sobre o atentado que "mudou a história do Brasil".

Após a estreia do filme, deputados vêm se articulando para instaurar a 'CPI da fakeada'. “Hoje eu tenho noção do quanto muitas coisas não estão explicadas”, disse o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que protocolou o pedido.

