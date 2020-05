Documento da PGR confirma intenção de Bolsonaro de proteger seu clã familiar com troca na PF

No depoimento do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, os investigadores fizeram constar a informação de que Jair Bolsonaro falou em "proteger seus familiares e amigos" durante a reunião ministerial do dia 22 de abril edit

247 - O colunista do UOL Rubens Valente informa que para a Procuradoria Geral da República consta a informação de que na fatídica reunião ministerial de 22 de abril, Jair Bolsonaro falou em "proteger seus familiares e amigos".

O colunista destaca que se trata do primeiro registro documental de que Bolsonaro teria tratado do assunto na reunião ministerial.

O termo de declarações de Heleno foi assim redigido e assinado pelo ministro, por delegados e procuradores da República: Heleno foi "perguntado sobre uma fala do presidente [Bolsonaro] no vídeo da reunião do dia 22 de abril de 2020, exibido nesta data por ordem do STF, que, no entender da PGR [Procuradoria Geral da República] se refere ao superintende[nte] do Rio de Janeiro, em que o presidente fala em proteger seus familiares e amigos, e perguntado quem são esses familiares e amigos, o depoente respondeu que precisaria assistir ao vídeo para poder responder".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.